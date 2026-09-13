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أحمد صالح: أداء الأهلي مع «عموتة» ليس الأفضل .. والحكّام يخشون الأهلي والزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: أداء الأهلي مع «عموتة» ليس الأفضل .. والحكّام يخشون الأهلي والزمالك

عموته
عموته
رباب الهواري

تحدّث أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، عن عدد من الملفات المهمة على الساحة الرياضية المصرية، أبرزها مستوى الأهلي تحت قيادة الحسين عموتة، إلى جانب موقف حسين الشحات، وتجربة جون إدوارد مع الزمالك، وكذلك أداء التحكيم المصري خلال الفترة الحالية.

قال صالح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي يظل ناديًا كبيرًا ويمتلك إمكانيات وعناصر مميزة، لكن الأداء الفني للفريق تحت قيادة الحسين عموتة لم يصل حتى الآن إلى المستوى الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك مساحة كبيرة للتطور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن حسين الشحات يعد من أفضل لاعبي الأهلي، موضحًا أن وجوده على مقاعد البدلاء يمثل قرارًا لا يصب في مصلحة الفريق، خاصة في ظل القدرات الفنية والخبرات التي يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق.

وتطرق أحمد صالح إلى تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي السابق بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه حقق استفادة كبيرة للغاية خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وعلى رأسها أن اسمه أصبح معروفًا في مصر والوطن العربي بشكل أكبر، إلى جانب استفادته المادية من الصفقات التي نجح في إبرامها خلال عمله بالنادي.

وانتقد أحمد صالح سياسة لجنة الحكام بشأن الإعلان عن العقوبات التي توقع على الحكام بسبب الأخطاء التي يرتكبونها خلال المباريات، مؤكدًا أنه ضد الكشف عن هذه العقوبات بشكل علني.

وأوضح أن الإعلان عن عقوبات الحكام قد يتسبب في وضع الحكم تحت ضغط ومشكلة كبيرة مع النادي الذي تعرض للخطأ خلال مباراته، وهو ما قد يزيد من حدة الأزمات حول الحكام بدلًا من التعامل معها داخل منظومة التحكيم.

وأكد نجم الزمالك السابق أن مستوى التحكيم المصري لم يصل حتى الآن إلى أفضل حالاته، مشيرًا إلى وجود عدد من الحالات الجدلية والأخطاء التي شهدتها المباريات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر على تقييم أداء الحكام.

وأشار أحمد صالح إلى أن حكام الدوري المصري يتعاملون بحذر شديد خلال مباريات الأهلي والزمالك، بسبب حالة الضغط الكبيرة التي يتعرضون لها، سواء من جانب الجماهير أو وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الحكم يكون واضعًا في حساباته حجم الهجوم والانتقادات المتوقع تعرضه لها حال اتخاذ قرار مثير للجدل خلال مباريات القطبين.

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