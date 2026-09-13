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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين : الفيشاوي فنان رائع .. والأخير يرد: بحبك يا أستاذة يا عظيمة

الفنانة إلهام شاهين بموهبة الفنان أحمد الفيشاوي
الفنانة إلهام شاهين بموهبة الفنان أحمد الفيشاوي
علا محمد

أشادت الفنانة إلهام شاهين بموهبة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مؤكدة أنهما يتعاونان في فيلم جديد بعنوان "حين يكتب الحب".

وقالت إلهام شاهين: "أحمد الفيشاوي فنان رائع وهتشوفوه في فيلم حين يكتب الحب، كما لم تره من قبل، عجبني جدا وعامل دور جميل، أحمد من أكتر الفنانين الموهوبين".

وأعاد «الفيشاوي» كلمات إلهام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا "أنا بحبك جدًا يا أستاذة يا عظيمة، واتشرفت إني اشتغلت معاكي واحد صفر ويوم للستات وحين يكتب الحب ومستني نشتغل سوا رابع فيلم إن شاء ".

ويذكر أن فيلم حين يكتب الحب تأليف سجى محمد الخليفات، إخراج محمد هاني، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، معتصم النهار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين الفنان أحمد الفيشاوي أحمد الفيشاوي فعاليات مهرجان الغردقة فيلم جديد عنوان حين يكتب الحب

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