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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الغردقة يحتفي بتجارب الإخراج الأولى لكريم عبدالعزيز وأشرف فايق.. وإيهاب فهمي: «لوحة من لحم» فيلم سبق عصره |صور

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة
سعيد فراج

احتفى مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بتجارب الإخراج الأولى للفنان كريم عبدالعزيز والمخرج أشرف فايق، من خلال عرض مشروعات تخرجهما السينمائية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، بالتعاون مع معهد السينما بأكاديمية الفنون، وسط حضور عدد من نجوم وضيوف المهرجان.

وشهدت قاعة الندوات، مساء أمس السبت، عرض فيلمين من إخراج كريم عبدالعزيز خلال سنوات دراسته في معهد السينما، ضمن البرنامج الاستعادي الذي يخصصه المهرجان لعرض مشروعات تخرج عدد من كبار المخرجين والفنانين، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على بداياتهم السينمائية.

وجاء الفيلم الأول بعنوان «الثقب العالي»، من بطولة الفنانين سيد عبدالكريم وعلاء خميس، عن قصة محمد عبدالرحمن، وسيناريو تامر حبيب، بينما حمل الفيلم الثاني، وهو مشروع تخرج كريم عبدالعزيز، اسم «لوحة من لحم»، وشارك في بطولته إيهاب فهمي، وميرنا وليد، والممثل السعودي خالد الحربي، عن سيناريو علي شوقي، وإخراج كريم عبدالعزيز.

وتدور أحداث «لوحة من لحم» حول مشكلات الشباب في مواجهة المستقبل، والصعوبات التي يواجهونها مع دخولهم «مزاد الحياة»، وما يفرضه عليهم من تحديات واختبارات.

وشهدت الندوة حضور الفنانين إيهاب فهمي وميرنا وليد، اللذين استعادا عددًا من ذكرياتهما مع تجربة الفيلم وكواليس العمل مع كريم عبدالعزيز في بداياته الإخراجية.

وقال إيهاب فهمي، خلال الندوة، إن «لوحة من لحم» كان فيلمًا سابقًا لعصره، مشيدًا بالتجربة الإخراجية لكريم عبدالعزيز، ومؤكدًا أن السينما خسرت مخرجًا موهوبًا، بينما كسبه الفن كنجم وممثل كبير.

وأوضح فهمي أن الاستعداد لتصوير الفيلم استمر عامًا كاملًا، بينما استغرق التصوير خمسة أيام فقط، مشيرًا إلى أن المشهد الأخير استغرق نحو 12 ساعة داخل مخزن إكسسوارات، لتنفيذ لقطة كان كريم عبدالعزيز حريصًا على تقديمها بالشكل الذي تخيله، وانتهت بدمعة من عين واحدة قبل ظهور تترات النهاية.

ومن جانبه، تحدث المخرج عمر عبدالعزيز عن بدايات ابن شقيقته كريم، مشيرًا إلى أنه كان يسير دائمًا في الاتجاه المختلف، إذ سافر إلى الولايات المتحدة خلال المرحلة الثانوية، وكان متفوقًا دراسيًا، قبل أن يعود ويخبر أسرته برغبته في الالتحاق بمعهد السينما، بدلًا من دراسة الطب أو الهندسة.

وضمن البرنامج نفسه، عرض مهرجان الغردقة فيلم «يحيا العدل»، وهو مشروع تخرج المخرج أشرف فايق، وتدور أحداثه حول رجل مسن يتعرض لحادث على الطريق، ولا يتوقف لإنقاذه سوى صحفية شابة، لتجد نفسها لاحقًا أمام سلسلة من المشكلات والاتهامات بعدما نقلته إلى المستشفى.

ويشارك في بطولة الفيلم آثار الحكيم، وأحمد بدير، ومحمد هنيدي، ومحمد توفيق، ومفيد عاشور، وأشرف طلبة.

وكشف أشرف فايق أنه حرص على ترميم الفيلم خصيصًا لإعادة عرضه ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، معربًا عن سعادته بمشاهدة أجيال مختلفة للعمل بعد مرور نحو 40 عامًا على إنتاجه، معتبرًا أن إعادة تقديمه للجمهور تمثل فرصة لاستعادة تجربة سينمائية من بداياته الفنية أمام جمهور جديد.

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