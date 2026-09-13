«عموتة» يُجهّز إمام عاشور لقيادة وسط الأهلي أمام أبو قير

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى اقتراب إمام عاشور من العودة إلى التشكيل الأساسي للفريق.

وقال محمود شوقي عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن مران الأهلي اليوم شهد اهتمامًا واضحًا من جانب الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بإمام عاشور.

وأوضح أن إمام عاشور يقترب بشدة من قيادة خط وسط الأهلي بشكل أساسي خلال مواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة، في ظل اهتمام الجهاز الفني بتجهيزه للمشاركة.

وتأتي عودة إمام عاشور إلى التشكيل الأساسي كأحد أبرز الأمور المنتظرة في مواجهة أبو قير، في ظل سعي الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.