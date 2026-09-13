تطورات جديدة في حياة الشخصيات .. ميمي جمال: أبدا تصوير مسلسل «كامل العدد ج4» خلال أكتوبر المقبل | فيديو

كشفت الفنانة ميمي جمال عن موعد بدء تصوير الجزء الرابع من مسلسل «كامل العدد»، مؤكدة أن العمل يستعد للعودة من جديد خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققته الأجزاء السابقة وتعلق الجمهور بشخصياته وأحداثه.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لموقع «صدى البلد»، إنها ستبدأ تصوير الجزء الرابع من مسلسل «كامل العدد» خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن التحضيرات الخاصة بالعمل مستمرة استعدادًا لانطلاق التصوير وبدء تنفيذ المشاهد الجديدة.

ويأتي الجزء الرابع من «كامل العدد» استكمالًا للأحداث التي شهدتها الأجزاء الماضية، والتي استطاعت أن تحقق تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، خاصة مع تناولها العلاقات الأسرية والمواقف الاجتماعية المختلفة في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا، إلى جانب اعتماد العمل على البطولة الجماعية ووجود عدد كبير من الفنانين.

ومن المنتظر أن يواصل الجزء الجديد تقديم تطورات جديدة في حياة الشخصيات الرئيسية، مع استمرار الخط الدرامي الذي ارتبط به الجمهور خلال المواسم السابقة، حيث يترقب المشاهدون معرفة ما ستؤول إليه الأحداث والعلاقات بين أبطال المسلسل، وما يواجهونه من مواقف جديدة خلال الجزء الرابع.

ويضم مسلسل «كامل العدد» مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، إنجي المقدم، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، صالح عبد النبي، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، سيليا، ألفت إمام، حسين فهمي، مريم الخشت، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم المشاركين في العمل.

وتأتي عودة ميمي جمال للمشاركة في الجزء الرابع استمرارًا لدورها ضمن أحداث المسلسل، حيث تعد من الفنانات اللاتي كان لهن حضور واضح في الأجزاء السابقة، وهو ما يزيد من حالة الترقب لظهورها ضمن الأحداث الجديدة.

ويواصل صناع المسلسل التحضيرات الخاصة بالجزء الرابع خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لبدء التصوير في الموعد الذي كشفت عنه ميمي جمال، على أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأحداث والشخصيات المشاركة في الموسم الجديد.

وحقق مسلسل «كامل العدد» نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاقه، واستطاع أن يكوّن قاعدة جماهيرية واسعة بفضل قصته التي تدور في إطار اجتماعي عائلي، إلى جانب حالة الانسجام بين أبطال العمل، وتقديم عدد من المواقف اليومية التي تجمع بين الطابع الكوميدي والدرامي.

ويشارك في كتابة الجزء الرابع كل من رنا أبو الريش ويسر طاهر، بينما يتولى خالد الحلفاوي مهمة الإخراج، ليواصل فريق العمل الذي ارتبط بالمسلسل خلال أجزائه السابقة تقديم الحكاية في موسم جديد.

ومن المقرر أن يشهد شهر أكتوبر المقبل انطلاق تصوير مشاهد الجزء الرابع، وسط حالة من الترقب من جانب الجمهور الذي ينتظر معرفة تفاصيل الأحداث الجديدة، خاصة بعد الإعلان عن استمرار عدد كبير من أبطال المسلسل وعودة الشخصيات التي أصبحت جزءًا أساسيًا من نجاح «كامل العدد».

وتأتي تصريحات ميمي جمال لتكشف واحدة من أبرز تفاصيل التحضيرات الخاصة بالجزء الرابع، في انتظار بدء التصوير رسميًا خلال شهر أكتوبر، ثم الكشف تباعًا عن تفاصيل القصة الجديدة وموعد عرض المسلسل.



