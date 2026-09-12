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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه، استقرارًا على مستوى البنوك العاملة في مصر وذلك في تعاملات مساء اليوم السبت 12-9-2026.

سعر الدولار يستقر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية دون تغيير منذ آخر يوم عمل خلال الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 و 50.87 جنيها للشراء و 50.92 و 50.97 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.22 جنيها للشراء و 51.32 جنيها  للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، نكست،البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية،مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك سايب.

أقل سعر دولار مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في مواجهة الجنيه أقل سعر دولار اليوم

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