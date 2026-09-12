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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. أقل سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار استقرارا في بدء تعاملات اليوم السبت 12-9-2026؛ على مستوى السوق الرسمية .

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ آخر تحديث لأدني سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في تداولات اليوم منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في البنوك مساء الخميس حتي مساء اليوم السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك .

بأقل 54% من قيمته.. ماذا يعني تسعير مؤشر

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 51.27 جنيها .

سعر الدولار في البنك المركزي 

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و فيصل الإسلامي.

تراوح سعر الدولار أمام الجنيه 51.22 و 51.25 جنيها للشراء و 51.32 و 51.35 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، نكست، البركة،كريدي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك 

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية،المصري الخليجي، مصر، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 51.3 جنيها للشراء و51.4 جنيها في بنك سايب.

البنك المركزي

تعليمات من البنك المركزي

وجه البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله؛ تحذيرات جديدة لعملاء البنوك ومستخدمي تطبيق إنستاباي من الطرق التي يستخدمها المحتالون لسرقة الحسابات وإختراقها.

أوضح البنك المركزي المصري في منشور مقتضب تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعي وعددًا من وسائل الإعلام المعتمدة لدى البنك؛ تحذيرات ونصائح للعملاء لمواجهة العمليات الإحتيالية التي تجرى من بعض المحتالون لسرقة الأموال عبر تطبيق إنستاباي.

البنك المركزي المصري يصدر قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على العملاء إلكترونيًاالبنك المركزي المصري يصدر قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على العملاء إلكترونيًا

قال البنك إنه موظفو تطبيق إنستاباي لا يقومون بالإتصال بالعملاء من تلقاء أنفسهم عبر المكالمات الهاتفية بدعوى تحديث البيانات وارسال لينكات وروابط مزيفة للتحديث.

أوضح البنك المركزي أن تلك المحاولات ماهي إلا وسائل للإحتيال والاستدراج لسرقة الأموال بمجرد الضغط على تلك اللينكات.

وحذر البنك المركزي المصري من تلك العمليات أو الاستجابة لها والتي تعد فرصًا للوقوع في شباك المحتالون.

وأطلق البنك المركزي  هشتاج تحت عنوان  #معًا_نكافح_الاحتيال .

تأتي تلك الاجراءات في اطار حملة البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك المصرية لتوعية المواطنين وعملاء البنوك بأخطار عمليات النصب والإحتيال على المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه مال واعمال سعر الدولار في البنوك

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