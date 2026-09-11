سعر الدولار اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. آخر تحديث

أظهر سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوى البنوك المصرية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتى مساء غد السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء متوسط سعر الدولار وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.89 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، نكست، بيت التمويل الكويتي،التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول".

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع في بنوك "مصر ، الأهلي المصري، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، التجاري الدوليCIB".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب.