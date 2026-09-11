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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. آخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

أظهر سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوى البنوك المصرية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتى مساء غد السبت.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء متوسط سعر الدولار وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.89 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، نكست، بيت التمويل الكويتي،التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار اليوم

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع في بنوك "مصر ، الأهلي المصري، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، التجاري الدوليCIB".

سعر الدولار

أعلى سعر 

بلغ أعلى سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب.

سعر الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي

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