حماة الوطن بالجيزة يحتفل بتجهيز 300 عروسة ضمن مبادرة فرحة بناتنا

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة احتفالية كبرى تحت عنوان "فرحة بناتنا"، قام خلالها الحزب بتجهيز 300 عروسة من أبناء مراكز محافظة الجيزة غير القادرات، في إطار الدور المجتمعي للحزب ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

مبادرة فرحة بناتنا لحزب حماة الوطن

وأكد عمرو رشاد رئيس قطاع وسط الجيزة أن مبادرة «فرحة بناتنا» تستهدف تقديم الدعم والمساندة لـ300 أسرة، بما يساعدهم على بدء حياتهم الجديدة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مشيرًا إلى أن المبادرات المجتمعية تمثل جانبًا مهمًا من دور الحزب في الوقوف إلى جانب المواطنين.

وشهدت الاحتفالية حضور علاء فاروق وزير الزراعة، إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السابق، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والنائب الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية، والنائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين عام الحزب بالجيزة، والنائب السابق طارق عبدالعظيم أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، وأحمد ترجم أمين عام مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، إلى جانب النائب محمد كليب، والنائبة شرين صبري، والنائب محمد رشاد حمزة، والنائب عمرو رشاد، النائب مجدي الطويل, النائب محسن البطران, وأعضاء هيئة المكتب والأمانات الفرعية والنوعية، ولفيف كبير من أهالي الجيزة.

تجهيز 300 عروسة

واختتمت الاحتفالية بتسليم مستلزمات وأجهزة العرائس وسط أجواء من الفرحة بين الأسر المستفيدة، وسط تأكيد قيادات الحزب على استمرار دعم المواطن الجيزي في مختلف المجالات.