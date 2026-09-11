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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سامي ضيف شرف مسلسل عشماوي

محمد سامي
محمد سامي
أحمد البهى

أعلن المخرج بيتر ميمي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن انضمام المخرج محمد سامي للمشاركة في مسلسل عشماوي. 

وقال بيتر ميمي: أنا ما أعلنتش عن أي نجم في فريق عمل مسلسل عشماوي، لأن ده يخص شركة الإنتاج والقناة.. لكن بعلن إن النجم محمد سامي معانا كممثل ضيف شرف في مسلسل عشماوي».

وكشف الفنان محمد رمضان عن اسم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، في عودة له إلى السباق الرمضاني بعد غياب 4 سنوات.

وشارك محمد رمضان جمهوره تفاصيل العمل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «باقي 184 على مسلسل رمضان 2027.. اسمي في المسلسل خليفة وبشتغل عشماوي.. ثقة في الله نجاح».

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، والعمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد إسماعيل أمين.

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

المخرج بيتر ميمي بيتر ميمي محمد سامي

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