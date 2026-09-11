عمر كمال يشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة

شارك عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وظهر عمر كمال أثناء آداء العمرة داخل الحرم المكي، ولاقت صوره تفاعلا من جمهوره ومتابعيه.

وكشف الفنان عمر كمال عن تفاصيل جديدة من بداياته الفنية، والصعوبات التي واجهها قبل الوصول إلى الشهرة والنجاح، موضحًا أن دخوله عالم المهرجانات لم يكن امتدادًا لنشأته الفنية، وإنما جاء بعدما قرر مواكبة الموجة الغنائية المنتشرة وقتها ودراسة تجارب أبرز نجومها.

وقال عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار»، إنه بدأ مشواره عام 2019 من خلال الغناء في الكافيهات، بالتزامن مع الانتشار الكبير لأغاني المهرجانات، قبل أن يخوض التجربة ويحقق نجاحات واسعة.