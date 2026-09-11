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حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية

حبس المتهم
حبس المتهم
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني، لاتهامه بسرقة 50 هاتفًا محمولًا من داخل أحد محال بيع الهواتف بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 700 ألف جنيه تقريبًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واسترداد المسروقات خلال أقل من 48 ساعة.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل أحد محال بيع الهواتف بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط مرتكب الواقعة واسترداد المسروقات كاملة، وذلك خلال أقل من 48 ساعة من حدوثها.


بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل محل بدائرة المركز، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.


وبتفتيشه وتتبع الأجهزة المستولى عليها، تمكنت القوات من استرداد 50 هاتفًا محمولًا من مختلف الماركات والموديلات ، وتقدر القيمة الإجمالية التقريبية للمضبوطات بنحو 700 ألف جنيه، وفقًا لأسعار السوق، على أن تحدد القيمة الرسمية بمعرفة الجهات المختصة.


وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية القناطر الخيرية سرقة محل جهات التحقيق أمن القليوبية

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