محافظ القليوبية: الفلاح المصري شريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم مسيرة التنمية

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، لمتابعة عدد من النماذج الزراعية والإنتاجية المتميزة وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيد الفلاح، وحرصًا على دعم المزارعين وتقدير جهودهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني.

واستهل المحافظ جولته بتفقد زراعات محصولي الذرة الشامية والفاصوليا، حيث اطلع على حالة المحاصيل ومعدلات نموها، واستمع إلى شرح حول أساليب الزراعة والرعاية المتبعة، مؤكدًا أهمية دعم المزارعين وتشجيعهم على تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.



كما تفقد المحافظ مزرعة للماشية تضم الجاموس والعجول البتلو، واطلع على أساليب التغذية والرعاية ونظم التربية المتبعة، إلى جانب تفقد منظومة آلية لحلب الجاموس، بما يساهم في رفع كفاءة عملية الحلب والحفاظ على جودة ونظافة اللبن.

وعقب ذلك، تفقد المحافظ مركزًا لتجميع الألبان بطاقة استيعابية تصل إلى 11 طنًا، والمجهز بأحدث المعدات والتجهيزات، بما يساهم في رفع كفاءة عمليات الحلب والتجميع والحفاظ على جودة الألبان وسلامتها.

واختتم محافظ القليوبية جولته بتكريم عدد من كبار المزارعين بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتواصل في خدمة القطاع الزراعي، ودورهم في دعم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن تكريم الفلاح اليوم يأتي تقديرًا لعطائه ودوره الوطني في خدمة الوطن، وليس مجرد احتفال رمزي بعيد الفلاح، مشيرًا إلى أن المزارع المصري يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، وأن الدولة تولي القطاع الزراعي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الركائز الرئيسية للتنمية.

وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة حريصة على دعم المزارعين والمربين، وتشجيعهم على تطوير أساليب الإنتاج والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن النماذج التي تم تفقدها بقرية ميت كنانة تعكس أهمية العمل الجاد والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني.

ومن جانبه، أشاد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بالدعم المستمر الذي يقدمه محافظ القليوبية للمزارعين والقطاع الزراعي، مؤكدًا أن متابعة المحافظ الميدانية وحرصه على التواصل المباشر مع المزارعين تمثل عاملًا مهمًا في الوقوف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم، إلى جانب دعمه المستمر لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وفي كلمته، أوضح المهندس محمد سامي سعد، نقيب الزراعيين بالقليوبية، أن الاحتفال بعيد الفلاح يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بعطاء المزارع المصري ودوره في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن اختيار 9 سبتمبر عيدًا للفلاح يرتبط بذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي، كما يتوافق هذا اليوم مع احتفال المهندسين الزراعيين العرب بعيدهم، بما يعكس الترابط بين الفلاح والمهندس الزراعي كشريكين أساسيين في منظومة الإنتاج الزراعي.

جاءت الجولة بحضور الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والمهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندس محمد سامي سعد، نقيب الزراعيين بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية.