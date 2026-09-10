هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

خطفت الفنانة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة صيفية بسيطة وناعمة، ظهرت خلالها بإطلالة يغلب عليها اللون الأبيض، وذلك خلال ظهورها وسط أجواء هادئة داخل إسطبل للخيول، في صورة عكست جانبًا مختلفًا من إطلالاتها المعتادة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

واعتمدت هاندا أرتشيل في ظهورها على لوك كاجوال رياضي باللون الأبيض، حيث ارتدت توب أبيض قصيرًا بتصميم بسيط وبدون أكمام، كشف عن جزء من منطقة الخصر، ونسقته مع بنطلون أبيض من القماش بتصميم مريح وعملي.

وأكملت هاندا إطلالتها بارتداء كاب باللون الأصفر الفاتح، وهو ما أضاف لمسة لونية ناعمة إلى اللوك الأبيض، كما تركت شعرها منسدلًا للخلف بطريقة بسيطة تتناسب مع طبيعة الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت هاندا أرتشيل بمكياج هادئ وناعم، مع التركيز على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي، بينما اعتمدت على إطلالة بسيطة دون الكثير من الإكسسوارات، لتناسب الأجواء غير الرسمية التي ظهرت خلالها.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة

وجاء اختيار هاندا أرتشيل للون الأبيض ليمنح إطلالتها طابعًا صيفيًا منعشًا، بينما ساعد تنسيق البنطلون الواسع مع التوب القصير في تحقيق توازن بين الراحة والعصرية.

ولفت ظهورها وسط الخيول الأنظار أيضًا، بعدما ظهرت في لقطة عفوية بالقرب من أحد الخيول، ما منح الصور طابعًا مختلفًا بعيدًا عن جلسات التصوير التقليدية وإطلالات السجادة الحمراء.