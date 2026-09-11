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تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال في 9 مناطق أزهرية على مستوى الجمهورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال في 9 مناطق أزهرية على مستوى الجمهورية

رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية
رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية في عدد من المناطق الأزهرية؛ بسبب استكمال العمل فيها.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن المناطق التي تم تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال بها، هي: «الغربية - الجيزة - الدقهلية - مطروح - قنا - أسيوط - الفيوم - الوادي الجديد - الإسماعيلية».

تأجيل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال في الأزهر 

وأشار إلى أن ترتيب دخول الأطفال والمراحل المختلفة سيتم وفقًا لرؤية شيخ المعهد، بما يضمن تنظيم عملية استقبال الأطفال وتيسير إجراءات بدء الدراسة، والحفاظ على انتظام العمل داخل المعاهد.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع استعداد المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، واستكمال إجراءات القبول والتنسيق وفق الضوابط المنظمة.

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حسن تنظيم عملية دخول الأطفال وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027م، بما يسهم في توفير بداية مستقرة ومنظمة لمرحلة رياض الأطفال.

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