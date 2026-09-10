عملتلي مشكلة ومنعوني من الدخول.. والدة طفلتي نادي الشمس ترد على الطبيب: أنا دافعة فلوس لبناتي





كشف الطبيب أحمد علاء تفاصيل جديدة بشأن واقعة ترك طفلتين داخل نادي الشمس الرياضي دون مرافق بالغ، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، موضحًا أن والدة الطفلتين تواصلت معه عقب انتشار منشوره، اعتراضًا على ما ذكره بشأن الواقعة.

ونشر أحمد علاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اسكرين من محادثة مع والدة الطفلتين قائلا إن السيدة ناريمان، أخبرته بأنها دفعت أموالًا لوجود ابنتيها داخل النادي، باعتبار أن المكان مغلق وآمن، وأن إحدى الطفلتين تبلغ من العمر 5 سنوات، بحسب روايته لحديثها.

وأضاف الطبيب أن والدة الطفلتين بررت تركهما داخل النادي بانشغالها بظروف عائلية، موضحًا أنها أخبرته بأن شقيقتها تعرضت لحادث وكانت ترافقها في المستشفى، ولذلك لم ترغب في اصطحاب ابنتيها معها.

وأشار إلى أن الأم أكدت له أنها تركت مع الطفلتين هاتفًا محمولًا، لكنه كان دون خط، لافتًا إلى أنها رفضت ما اعتبرته تدخلًا في طريقة رعايتها لبناتها، وفقًا لما نقله عنها.

تفاصيل مرض الطفلة الصغرى

وتطرق أحمد علاء إلى واقعة تعرض الطفلة الصغرى للإعياء، موضحًا أنها كانت قد أنهت تمرين السباحة قبل أن تشعر بالتعب وتنام داخل حمام المبنى الاجتماعي بالنادي.

وأضاف أن المبنى الاجتماعي مخصص، بحسب ما ذكره، لمن هم فوق 21 عامًا، مشيرًا إلى أن حالة الطفلة أثارت قلقه ودفعته للتدخل للاطمئنان عليها.

وقال الطبيب مخاطبًا والدة الطفلتين: «بناتك امبارح كانوا مثيرين للشفقة يا مدام»، مؤكدًا أنه شعر بقلق شديد على الطفلتين بعدما شاهدهما بهذه الحالة، وأنه لو كان في مقدرته لاصطحبهما معه.

كما طالب أحمد علاء بالتواصل مع والد الطفلتين، موضحًا أن إحدى ابنتيه أخبرته بأن والدهما يعمل في الخليج.

إجراءات نادي الشمس

وأشار الطبيب إلى أن إدارة نادي الشمس أوقفت عضوية الطفلتين، موضحًا أنهما مسجلتان على عضوية والدهما، بينما والدتهما ليست عضوة بالنادي، وإنما تحمل كارنيه VIP، بحسب ما ذكره في منشوره.

وكان أحمد علاء قد أثار الجدل في وقت سابق بعدما تحدث عن مشاهدته طفلتين داخل نادي الشمس، موضحًا أن الكبرى تبلغ من العمر 8 سنوات والصغرى 5 سنوات، وأنه لاحظ، وفق روايته، عدم وجود رعاية كافية لهما خلال فترة وجودهما داخل النادي.

وأضاف أن أفراد الأمن أخبروه بأن الطفلتين تتواجدان داخل النادي بصورة متكررة، وتعودان إلى المنزل مع موعد إغلاق النادي، كما ذكر أن الطفلة الصغرى تعرضت للإعياء ونامت داخل الحمام قبل أن يتدخل الموجودون لإخراجها.

وأكد الطبيب أنه تعمد عدم تصوير الطفلتين حفاظًا على خصوصيتهما، مطالبًا بالتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهما.

وفي ختام منشوره، وجه أحمد علاء الشكر إلى إدارة نادي الشمس على سرعة الاستجابة، بعد إعلان النادي فتح تحقيق بشأن الواقعة واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها، مؤكدًا أن هدفه من إثارة الأمر كان الاطمئنان على سلامة الطفلتين.