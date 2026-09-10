المخزونات تكفي لعدة أشهر.. هيئة الدواء: لا عجز في أدوية الأورام داخل مصر

أكد يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء تتابع بشكل يومي أرصدة أدوية الأورام و18 مجموعة علاجية أخرى.

وقال يس رجائي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "المجموعة العلاجية الواحدة بها مئات الأصناف الدوائية"، مؤكدا أن "أرصدة 86 مادة فعالة من أدوية الأورام تكفي لمدة 5 شهور، ولا يوجد نقص في أي مادة فعالة من أدوية الأورام".

وأكد يس رجائي: "لا عجز في أدوية الأورام داخل مصر، و80% من استهلاك أدوية الأورام يتم في القطاع الصحي الحكومي".

وأكمل يس رجائي: "هناك متابعة دورية لتوزيع أدوية الأورام وتوافرها في مختلف المستشفيات الحكومية، وهناك 155 مادة فعالة تحت المتابعة المستمرة لضمان توافر أدوية الأورام".