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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرض تهتز.. تفجير إسرائيل للأنفاق بجنوب لبنان تسبب في زلزال بقوة 4.1 درجات

جنوب لبنان
جنوب لبنان
قسم الخارجي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الخميس أن تفجيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأنفاق في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان تسببت في هزة أرضية بقوة 4.1 درجات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك الخميس، أن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في منطقة "علي الطاهر" بجنوب لبنان، بهدف استكمال إقامة المنطقة الأمنية الإسرائيلية هناك.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم استخدام أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق تابعة لحزب الله تقع أسفل مرتفعات "علي الطاهر" في جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال، مساء اليوم، أن القوات عثرت داخل النفقين - اللذين يمتدان لأكثر من كيلومترين - على عشرات الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع)، إلى جانب أسلحة نارية، وصواريخ مضادة للدبابات، ومئات الألغام، وعبوات ناسفة أخرى، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

الأرض تهتز تفجير إسرائيل جنوب لبنان تفجير إسرائيل للأنفاق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مرتفعات علي الطاهر

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