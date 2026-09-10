أمريكا : جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات

أكدت السفارة الأمريكية في لبنان على دعمها الكامل للحكومة اللبنانية في إدارة البلاد حيث قالت : إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات، وتدعم حكومة لبنان في هدفها المُعلن المتمثل في فرض السيادة، التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصرًا.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان لها : كل يوم، يُبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله.

وشددت السفارة الأمريكية في بيانها على إن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات.

وميدانيا ، شهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، بعدما جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على بلدة النبطية الفوقا، في محافظة النبطية، مرتين خلال أقل من ساعة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ويأتي القصف في ظل توتر متصاعد تشهده مناطق الجنوب اللبناني خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم الترتيبات الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن النبطية ومحيطها باتا من أبرز المناطق التي تشهد نشاطًا عسكريًا متكررًا، بالتزامن مع غارات طالت بلدات أخرى في جنوب لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت خلال الساعات الماضية بتنفيذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوقا وعربصاليم ومناطق أخرى، فيما تحدثت تقارير عن أضرار مادية كبيرة جراء القصف.