الرئيس عون: لا تراجع عن الإصلاحات.. وخيار التفاوض اتخذناه لمصلحة لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن الولاء يجب أن يكون للبنان، محذراً من الاستقواء بالخارج في مواجهة الآخرين في الداخل، ومشدداً على أن الحروب التي شهدها لبنان لم يكن فيها رابح، بل خسر الجميع وخسر الوطن.

وقال عون، خلال استقباله وفد «حركة لبنان الشباب» برئاسة وديع حنا، إن «خيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة، وهو قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاءً لأحد في الخارج».

وأوضح أن دعوته إلى «إنهاء حالة العداء مع إسرائيل» تعني إنهاء الحروب التي دمرت البلاد وأزهقت أرواحاً بريئة، مؤكداً أن لبنان «لم يعد لديه قدرة على تحملها»، وأن «كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه».

وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا تراجع عن الإصلاحات التي التزم بها في خطاب القسم، لافتاً إلى أن التأخير في تنفيذها نتج عن الحرب التي استهدفت لبنان، ومؤكداً مواصلة العمل لتحقيقها باعتبارها تمثل «صورة لبنان الجديد».

وأكد عون أن لبنان يخوض معركة ضد الفساد، مشيراً إلى أن محاربته تكون من خلال القضاء، والحكومة الرقمية، وتعاون اللبنانيين مع الدولة.