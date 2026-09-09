مباراة الأهلي والمقاولون.. كيف يفكر الحسين عموتة قبل مواجهة ذئاب الجبل؟

يدخل النادي الأهلي اختبارا جديدا في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في مواصلة البداية المثالية وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ولا ينظر عموتة إلى مواجهة المقاولون باعتبارها مجرد مباراة جديدة في مشوار الأهلي بالدوري وإنما يتعامل معها باعتبارها محطة مهمة لاختبار قدرة فريقه على التعامل مع سيناريو مختلف خاصة أن المنافس من المنتظر أن يعتمد على التنظيم الدفاعي وتقليل المساحات أمام لاعبي الأهلي.

ويملك الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات بعدما حقق الفوز على إنبي وزد وسموحة ليحتل المركز الثالث قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 10 نقاط وبيراميدز الذي يملك الرصيد نفسه للأهلي.

عموتة يبحث عن الحلول أمام التكتل الدفاعي

أحد أهم الملفات التي تشغل الحسين عموتة قبل مواجهة المقاولون يتعلق بكيفية اختراق الدفاعات المتكتلة وهي الطريقة التي قد يلجأ إليها المنافس خاصة مع الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

ويحتاج الأهلي إلى سرعة نقل الكرة والتحرك المستمر دونها إلى جانب استغلال الأطراف والمساحات التي قد تظهر خلف الخط الدفاعي وهو ما يجعل عموتة أمام اختبار حقيقي لقدرة لاعبيه على تنفيذ أفكاره بعيدا عن الاعتماد فقط على الحلول الفردية.

ومن المنتظر أن يمنح المدرب المغربي أهمية كبيرة للضغط المبكر بهدف إجبار المقاولون على ارتكاب الأخطاء بالقرب من مرماه مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن الدفاعي وعدم ترك مساحات يمكن للمنافس استغلالها في التحولات.

عودة إمام عاشور تمنح عموتة خيارات جديدة

وتشهد قائمة الأهلي أمام المقاولون عودة إمام عاشور بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة وهو ما يمنح عموتة ورقة جديدة داخل حساباته الفنية.

عودة إمام لا تعني بالضرورة الدفع به منذ البداية لكنها تمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في إدارة المباراة سواء من خلال الاستعانة به أساسيا أو الدفع به وفقا لظروف اللقاء خاصة أن عموتة يسعى إلى الوصول باللاعب تدريجيا إلى أفضل جاهزية ممكنة.

ويملك المدرب المغربي مجموعة من الخيارات في وسط الملعب والهجوم وهو ما يجعله مطالبا بالموازنة بين الحفاظ على استقرار التشكيل الذي حقق الفوز في أول ثلاث جولات وبين إجراء التعديلات التي يراها ضرورية وفقا لطبيعة المنافس.

طاهر محمد طاهر خارج الحسابات

وفي المقابل يمثل غياب طاهر محمد طاهر عن قائمة المباراة أحد أبرز القرارات الفنية التي اتخذها عموتة قبل اللقاء.

وكان طاهر قد شارك أساسيا في المباريات الثلاث الأولى للأهلي بالدوري وسجل هدفا إلا أن الجهاز الفني قرر استبعاده أمام المقاولون لأسباب فنية وفقا لما تم التأكيد عليه داخل النادي.

ويأتي القرار في إطار حسابات عموتة الخاصة بالمباراة وليس بسبب وجود أزمة شخصية مع اللاعب في الوقت الذي أثارت فيه مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التكهنات بشأن استبعاده.

وبالتالي سيكون المدرب المغربي مطالبا بتعويض غياب طاهر واختيار العناصر الأكثر قدرة على التعامل مع السيناريو المتوقع للمباراة خاصة على مستوى السرعة وصناعة الفرص والتحرك بين الخطوط.

الفوز الرابع.. الهدف الأهم

ولا يخفي الأهلي رغبته في مواصلة حصد النقاط حيث سيكون الفوز على المقاولون كفيلا برفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة ووضعه في موقع أفضل في سباق الصدارة مع انتظار نتيجة مباراة بيراميدز والجونة.

لكن بالنسبة إلى عموتة فإن أهمية المباراة تتجاوز حسابات جدول الترتيب في ظل رغبته في بناء شخصية واضحة للأهلي خلال المرحلة المقبلة والوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية قبل الدخول في مواجهات أكثر صعوبة.

ويمتلك المدرب المغربي فرصة لتحقيق الفوز في أول أربع مباريات رسمية له مع الأهلي وهي بداية يسعى إلى استثمارها لفرض أفكاره سريعا وإرسال رسالة مبكرة بأن الفريق تحت قيادته قادر على الحفاظ على قوته وتحقيق أهدافه.