وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نعارض الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إن إسرائيل لا تخطط لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة أو إجبارهم على المغادرة، لكنه أكد أنها لن تعارض مغادرة من يرغب في الهجرة طوعًا إذا وجد بلدًا مستعدًا لاستقباله.

وأوضح ساعر، خلال زيارة إلى سلوفينيا، أن إسرائيل "لا تعتزم طرد أو إخراج أي شخص من غزة"، مضيفًا: "إذا رغب شخص ما في الهجرة طواعيةً، ووجد دولة مستعدة لاستقباله، فلن نعارض ذلك".

وأشار إلى أن إسرائيل لن تقف في طريق الفلسطينيين الذين يطلبون المغادرة وتتوفر لهم دول مستعدة لاستيعابهم، معتبرًا أن ذلك يتوافق، بحسب قوله، مع القانون الدولي والمعايير والقواعد المقبولة.

وتأتي تصريحات ساعر في ظل حملة تروج لها الأحزاب اليمينية في إسرائيل لتهجير سكان غزة.

وقبل زيارته إلى سلوفينيا، قدمت منظمة "هند رجب" شكوى جنائية ضده لدى السلطات السلوفينية، اتهمته فيها بالمسؤولية عن جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية وتعذيب خلال الحرب في قطاع غزة.