إصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

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أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم / الأربعاء / ، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقصفها مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وفي مخيم حلاوة شمال قطاع غزة، أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال..كما أصيب فلسطينيان بجروح وصفت بالحرجة، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع الرشيد قرب مسجد الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة.