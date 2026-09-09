محافظ أسوان : منع تنفيذ أعمال البناء دون تراخيص وسرعة التعامل مع مشكلات المياه

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والمناطق السكنية المختلفة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفورى مع أى مشكلات أو ملاحظات على أرض الواقع .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وحرصاً على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

توجيهات بمنع أعمال البناء المخالفة

وخلال جولته الميدانية ، وجه المهندس عمرو لاشين مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء بضرورة عدم تنفيذ أى أعمال خاصة بالأهالى أو المؤسسات ، فيما يتعلق بأعمال البناء أو ما يماثلها ، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وإتباع الإجراءات القانونية المنظمة فى هذا الشأن ، لمنع أى عشوائية والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لمختلف المناطق والشوارع والميادين الرئيسية .

جهود متنوعة

سرعة التعامل مع مشكلة المياه

وفى نفس السياق ، كلف محافظ أسوان مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التعامل مع مشكلة تواجد كميات من المياه بمدخل منطقة مساهمة البحيرة ، مع ضرورة الوقوف على مصدر هذه المياه ، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن مياه الصرف الصحى أو مياه الشرب، والتدخل الفورى من خلال فرق الصيانة الفنية لإنهاء المشكلة وإعادة الوضع إلى طبيعته .

الإستماع لمطالب المواطنين

وحرص المهندس عمرو لاشين خلال جولته على الإستماع إلى عدد من المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، موجهاً المسئولين بسرعة التدخل والتعامل الفورى مع هذه المطالب، ووضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين .



تواصل محافظة أسوان تكثيف جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والتعامل السريع مع المشكلات الجماهيرية ، مع التشديد على تطبيق القوانين المنظمة لأعمال البناء والحفاظ على المظهر الحضارى بما يحقق بيئة عمرانية منظمة ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .