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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: متابعة لجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.. ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. وقافلة طبية بالامبركاب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها :

نائب محافظ أسوان يشارك فى تكريم أوائل مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات وطلاب الثانوية العامة
 

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائه الطلاب بمختلف المراحل التعليمية ، وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية ، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق والتميز العلمى، بما يسهم فى بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية .

نائب محافظ أسوان يتفقد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027
 

قام أسامة رزق داود نائب المحافظ بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الإستعدادات النهائية بالمدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

منظومة الشكاوى الحكومية بأسوان تحقق استجابة كاملة بنسبة 98.14% خلال شهر أغسطس 2026
 

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة للتعامل السريع والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين، بما يحقق سرعة الإستجابة وحل المشكلات ورفع مستوى الرضا العام، فى إطار تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم. 

جولة مفاجئة لنائب محافظ أسوان لمتابعة انتظام العمل بالمواقع التنفيذية والخدمية
 

جهود متنوعة 
 

أجرى السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان جولة تفقدية مفاجئة بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى، لمتابعة إنتظام سير العمل بمختلف المكاتب والأقسام، وحجم الإجراءات التنفيذية التى يتم إتخاذها .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بمختلف المواقع التنفيذية والخدمية، والوقوف على مستوى الأداء وإنتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

محافظ أسوان يتابع جهود القافلة الطبية المجانية للعيون بقرية الإمبركاب بنصر النوبة.. وإجراء الكشف على 400 حالة
 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود تنظيم القافلة الطبية المجانية للعيون ، والتى تم تنفيذها داخل مجمع نبى الرحمة بقرية الإمبركاب، بالتعاون مع جمعية قسطل الخيرية، وبالمشاركة مع مستشفى المغربى للعيون بالقاهرة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى .

مستشار الرئيس يتابع مشروعات «حياة كريمة» بأسوان ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ
 

عقد الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" إجتماعاً موسعاً مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وكذا مسؤولى الجهات المختصة بقطاعات العمل العام بمحافظة أسوان ، وذلك للمتابعة الدقيقة لآخر التطورات بالمشروع القومى العملاق ، والوقوف على الموقف التنفيذى وإيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تؤثر على معدلات التنفيذ .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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