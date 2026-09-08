قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الزيادة السنوية إلى انتهاء العقد.. خريطة طريق جديدة للإيجار القديم
100 طائرة و50 عرضًا جويًا.. اللواء نصر سالم يكشف أهمية معرض العلمين للطيران والفضاء
نيويورك تنشر 170 ألف وثيقة عن تلوث الهواء عقب هجمات 11 سبتمبر
متى يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟.. أمين الإفتاء يوضح
سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف أمام سموحة في الشوط الأول
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مبعوث كينيا تعزيز التعاون في التصنيع الأخضر
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات.. ولا أحد فوق القانون
سفيان أمرابط يعلن عدم تمثيل المغرب مجددًا بسبب محمد وهبي
18.5 ألف نازح في 72 ساعة جراء تصاعد القتال غربي اليمن
تشكيل إنتر ميلان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
جيش الاحتلال: لن نسمح بتهديدات وجودية.. وقدرات إيران ومحورها تضررت بشدة
تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يدفع بالقوة الضاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يتفقد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام أسامة رزق داود نائب المحافظ بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الإستعدادات النهائية بالمدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة ربيع أبو يوسف مدير عام التربية والتعليم ، ومحمد ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة ، إلى جانب لفيف من قيادات ومسؤولى مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية .

تفقد عدد من المدارس ومتابعة جاهزيتها

وشملت الجولة الميدانية تفقد مدارس عوض السيد الثانوية بنات، ومجمع هميمى الجبلاوى الإبتدائى والإعدادى، ومدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، ومدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة، ومجمع أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى .

وخلال الجولة، حرص نائب المحافظ على تفقد الحالة الإنشائية للمدارس والفصول الدراسية والمكتبات والمعامل وقاعات الأنشطة ودورات المياه والأفنية، فضلاً عن متابعة الحالة الفنية للمقاعد والأدراج والوسائل التعليمية والنوافذ والأبواب ووسائل الإضاءة والتهوية، والتأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجميل الجارية.

متابعة موقف الكتب الدراسية وتدريب المعلمين

كما تابع نائب المحافظ موقف إستلام وتوزيع الكتب الدراسية ، والتى وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بنسبة 89% ، بالإضافة إلى متابعة اللقاءات التدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزارة التربية والتعليم ، والخاصة بتعريف وتأهيل المعلمين بالمناهج الدراسية الجديدة ، وخاصة المواد الدراسية المرتبطة بنظام البكالوريا .

تكليفات عاجلة لرفع كفاءة المدارس ومحيطها

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة الإلتزام الكامل بتوجيهات محافظ أسوان بشأن رفع كفاءة منظومة النظافة العامة داخل المدارس، والتأكد من تركيب قوائم أسماء الطلاب وجداول الحصص الدراسية داخل جميع الفصول ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجميل بما يسهم فى توفير مناخ تعليمى ملائم لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى .

كما كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة وقطاع البيئة والطب البيطرى بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس، مع الإهتمام بتقليم وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء ، وتكثيف أعمال الرش ومكافحة الحشرات والقوارض .

48 ساعة لتلافى الملاحظات قبل بدء الدراسة

وشدد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس ، وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة فى موعد أقصاه 48 ساعة ، وقبل إنطلاق العام الدراسى الجديد ، لضمان جاهزية المدارس وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب .

متابعة خاصة لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وفى ختام الجولة الميدانية ، حرص نائب المحافظ على تفقد الإستعدادات والتجهيزات الجارية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بمدينة أسوان الجديدة ، حيث تفقد مكونات المدرسة وآليات وأسلوب الإدارة والتشغيل للوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب .

ووجه مسئولى جهاز مدينة أسوان الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى المدرسة، ودعمها بخدمات الإنارة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وكافة خدمات المرافق العامة بما يضمن توفير بيئة متكاملة وآمنة للطلاب والعاملين بالمدرسة مع بدء الدراسة .

تؤكد محافظة أسوان تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس وسرعة تلافى أى ملاحظات ، مع إستكمال أعمال الصيانة والنظافة والتجميل ورفع كفاءة محيط المدارس لضمان جاهزيتها الكاملة وإستقبال الطلاب فى بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ارتفاع أسعار الذهب في شهر سبتمبر

ارتفاع 120 جنيها في عيار 24 .. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مصر

مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث حريق بالعاصمة كينشاسا

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

دير جديد يضاف إلى خريطة الرهبنة القبطية.. الأنبا رافائيل يتفقد أعمال الإنشاء بالمنيا

البابا لاون

البابا لاون من جناتزانو: في تواضع مريم وصمتها يكشف الله طريقه نحو السلام

بالصور

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد