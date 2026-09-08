نائب محافظ أسوان يتفقد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027

قام أسامة رزق داود نائب المحافظ بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الإستعدادات النهائية بالمدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة ربيع أبو يوسف مدير عام التربية والتعليم ، ومحمد ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة ، إلى جانب لفيف من قيادات ومسؤولى مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية .

تفقد عدد من المدارس ومتابعة جاهزيتها

وشملت الجولة الميدانية تفقد مدارس عوض السيد الثانوية بنات، ومجمع هميمى الجبلاوى الإبتدائى والإعدادى، ومدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، ومدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة، ومجمع أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى .

وخلال الجولة، حرص نائب المحافظ على تفقد الحالة الإنشائية للمدارس والفصول الدراسية والمكتبات والمعامل وقاعات الأنشطة ودورات المياه والأفنية، فضلاً عن متابعة الحالة الفنية للمقاعد والأدراج والوسائل التعليمية والنوافذ والأبواب ووسائل الإضاءة والتهوية، والتأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجميل الجارية.

متابعة موقف الكتب الدراسية وتدريب المعلمين

كما تابع نائب المحافظ موقف إستلام وتوزيع الكتب الدراسية ، والتى وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بنسبة 89% ، بالإضافة إلى متابعة اللقاءات التدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزارة التربية والتعليم ، والخاصة بتعريف وتأهيل المعلمين بالمناهج الدراسية الجديدة ، وخاصة المواد الدراسية المرتبطة بنظام البكالوريا .

تكليفات عاجلة لرفع كفاءة المدارس ومحيطها

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة الإلتزام الكامل بتوجيهات محافظ أسوان بشأن رفع كفاءة منظومة النظافة العامة داخل المدارس، والتأكد من تركيب قوائم أسماء الطلاب وجداول الحصص الدراسية داخل جميع الفصول ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجميل بما يسهم فى توفير مناخ تعليمى ملائم لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى .

كما كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة وقطاع البيئة والطب البيطرى بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس، مع الإهتمام بتقليم وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء ، وتكثيف أعمال الرش ومكافحة الحشرات والقوارض .

48 ساعة لتلافى الملاحظات قبل بدء الدراسة

وشدد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس ، وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة فى موعد أقصاه 48 ساعة ، وقبل إنطلاق العام الدراسى الجديد ، لضمان جاهزية المدارس وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب .

متابعة خاصة لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وفى ختام الجولة الميدانية ، حرص نائب المحافظ على تفقد الإستعدادات والتجهيزات الجارية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بمدينة أسوان الجديدة ، حيث تفقد مكونات المدرسة وآليات وأسلوب الإدارة والتشغيل للوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب .

ووجه مسئولى جهاز مدينة أسوان الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى المدرسة، ودعمها بخدمات الإنارة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وكافة خدمات المرافق العامة بما يضمن توفير بيئة متكاملة وآمنة للطلاب والعاملين بالمدرسة مع بدء الدراسة .

تؤكد محافظة أسوان تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس وسرعة تلافى أى ملاحظات ، مع إستكمال أعمال الصيانة والنظافة والتجميل ورفع كفاءة محيط المدارس لضمان جاهزيتها الكاملة وإستقبال الطلاب فى بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .