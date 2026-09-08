نائب محافظ أسوان يشارك فى تكريم أوائل مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات وطلاب الثانوية العامة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائه الطلاب بمختلف المراحل التعليمية ، وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية ، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق والتميز العلمى، بما يسهم فى بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية .

تكريم أوائل الطلاب والاحتفاء بخريجى الثانوية العامة

وفى هذا الإطار ، شارك السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ فى فعاليات حفل تكريم الطلاب الأوائل بمدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات ، والإحتفاء بتخرج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2026 ، فضلاً عن إقامة يوم الوفاء لتكريم من بلغوا السن القانونية للمعاش ، وذلك بالمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " .

تقدير جهود الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة

وخلال الفعاليات ، تم تكريم الطلاب الأوائل تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمى ، والإحتفاء بخريجى الثانوية العامة تقديراً لما حققوه من نجاح خلال مسيرتهم الدراسية ، مع توجيه التحية والتقدير لأولياء الأمور لما قدموه من دعم ورعاية لأبنائهم ، فضلاً عن جهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس فى رعاية الطلاب والإرتقاء بمستواهم التعليمى .

رسالة دعم وتشجيع للطلاب

وأكد نائب المحافظ أن محافظة أسوان تولى إهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية، وتحرص على دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المتفوقين والمتميزين بإعتبارهم ثروة المحافظة الحقيقية ومستقبلها، مشيداً بما حققه الطلاب من نتائج متميزة ، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتفوق وإستكمال مسيرتهم التعليمية فى مختلف المجالات .

تكريم المخلصين من العاملين بالمدرسة

كما شهدت الفعاليات تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا السن القانونية للمعاش، تقديراً لما قدموه من جهود وعطاء طوال سنوات عملهم، وذلك فى إطار ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لكل من ساهم فى خدمة العملية التعليمية وتربية الأجيال .

حضور قيادات التعليم وأولياء الأمور

جاء ذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وسامية محمود مدير مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات، فضلاً عن أولياء أمور الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة .

تؤكد محافظة أسوان حرصها على دعم أبنائها الطلاب وتحفيزهم على التفوق والتميز تقديراً لدورهم فى بناء مستقبل أفضل للمحافظة وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .