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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد الكشف الطبي بجامعة أسوان لاستقبال الطلاب فى العام الجامعي الجديد

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة استعدادًا لانطلاق العام الجامعي الجديد، وأن ملف استقبال الطلاب الجدد يحظى باهتمام كبير من إدارة الجامعة، باعتباره نقطة الانطلاق الأساسية للطلاب في مسيرتهم الجامعية.

وقال الدكتور أشرف إمام إن الجامعة تحرص على أن يبدأ الطلاب عامهم الجامعي في أجواء منظمة وميسرة، ولذلك جرى إعداد جدول واضح للكشف الطبي يراعي توزيع الطلاب على الكليات ومقار الكشف المختلفة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنهاء الإجراءات دون تكدس أو تأخير.

وأشار بأن الخدمة الطبية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة بما يتواكب مع توجه الجامعة نحو تقديم خدمات جامعية متكاملة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها.

فيما أشارت الدكتورة هبة عرفة، مدير الإدارة العامة للشؤون الطبية بجامعة أسوان، إلى رفع درجة الاستعداد لتنفيذ برنامج الكشف الطبي للطلاب الجدد وفق الجدول المعلن، موضحة أن توزيع الطلاب على المواعيد والمقار المختلفة يستهدف تحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط.

 

استقبال الطلاب

وأوضحت أن جدول الكشف الطبي أُعد بما يضمن تنظيم حركة الطلاب وتيسير الإجراءات أمامهم، مع التأكيد على ضرورة التزام كل طالب بالموعد المحدد لكليته، والحضور إلى مقر الكشف الموضح بالجدول.

وأكدت، أن فرق العمل الطبية والإدارية جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد، وتعمل على توفير الأجواء المناسبة لإنهاء إجراءات الكشف الطبي بصورة منظمة، مع تقديم التيسيرات اللازمة للطلاب طوال فترة الكشف.

وناشدت جامعة أسوان جميع الطلاب الجدد ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لكلياتهم، والحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر الكشف الموضح في الجدول، بما يضمن انتظام العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأكدت الإدارة العامة للشؤون الطبية أن أعمال الكشف الطبي تبدأ يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مطالبة الطلاب بالالتزام بالمواعيد المحددة لكل كلية وفقًا للجدول المعلن.

جدول الكشف الطبي للطلاب الجدد

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