بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، عرضًا جويًا مبهرًا للطائرات السعودية في سماء مطار العلمين الدولي، ضمن فعاليات افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وأبهرت الطائرات السعودية الحضور بعروض استعراضية مميزة، حيث حلّقت في تشكيلات جوية متناسقة، مع إطلاق ألوان علم مصر في سماء العلمين، لتقدم مشهدًا بصريًا لافتًا خلال فعاليات المعرض.

وتابع الرئيس السيسي العرض الجوي بحضور رئيس جمهورية قبرص وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات المشاركة في المعرض، وسط أجواء احتفالية عكست المشاركة الدولية الواسعة في الحدث.

ويشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة عدد من الفرق الجوية من دول مختلفة، إلى جانب القوات الجوية المصرية، في عروض جوية تستعرض مهارات الطيارين وقدرات الطائرات المشاركة.