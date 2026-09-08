أعلن الجيش الإيراني، إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء بندر عباس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن دوائر في الجيش الأمريكي والاستخبارات تبحث خفض عدد القوات والمنشآت المنتشرة بالشرق الأوسط، في حال نجحت إدارة ترامب في التوصل إلى نهاية للحرب مع إيران.

ونقلت الشبكة عن مصادر أن مسؤولين كبارا في البنتاجون يرغبون في تقليص الوجود العسكري في عدد من دول الخليج، ضمن توجه أوسع لتحميل الشركاء الإقليميين مزيدا من أعباء الدفاع. لكن المصادر شددت على عدم وجود جدول زمني واضح لإنهاء الحرب أو للتوصل إلى تسوية مع طهران.