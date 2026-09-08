بعد جدل مواقع التواصل.. محافظ القليوبية يكشف حقيقة إنفاق مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير وإعفاء مدير مدرسة برقطا بسبب ارتداء الجلباب| خاص

أثار المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد جولته المفاجئة على عدد من مدارس المحافظة، والتي شهدت موقفين حظيا باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الأول يتعلق بمديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، وما تردد بشأن إنفاقها من مالها الخاص على احتياجات المدرسة، والثاني يتعلق بقرار إعفاء مدير مدرسة برقطا الإعدادية من منصبه، وما أثير حول ارتباط القرار بارتدائه الجلباب.

حقيقة واقعة مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير

وفي هذا السياق، كشف محافظ القليوبية، تفاصيل جديدة بشأن ما أثير عقب جولته داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، موضحًا حقيقة موقف مديرة المدرسة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ما تم رصده خلال الجولة.

وأوضح المحافظ، في تصريح خاص لـصدى البلد، أن المستندات التي قدمتها إدارة المدرسة لم تتضمن ما يثبت قيام مديرة المدرسة بسداد مبالغ مالية من مالها الخاص لتوفير احتياجات المدرسة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ثبوت قيامها بمخاطبة الإدارة التعليمية أكثر من مرة بشأن المشكلات والاحتياجات الموجودة داخل المدرسة.

وأكد أن ما تم رصده من مخاطبات يؤكد أن مديرة المدرسة لم تكتف بمشاهدة الوضع القائم، وإنما تحركت ورفعت المشكلات إلى الجهات المختصة في محاولة للتعامل معها.

حافظ القليوبية يكشف حقيقة إنفاق مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير وإعفاء مدير مدرسة برقطا

وأضاف المحافظ أن عدم توجيه الشكر إلى مديرة المدرسة لا يعني تجاهل ما قامت به من مخاطبات أو محاولات لحل المشكلات، وإنما جاء بسبب عدم ثبوت بعض ما ذكرته بشأن إنفاق مبالغ مالية من مالها الخاص على احتياجات المدرسة.

وشدد محافظ القليوبية على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد مديرة المدرسة، في ضوء ما ثبت من تحركها ومخاطبتها للجهات المعنية، موضحًا أن الهدف من تقييم أداء مسؤولي المدارس هو الاعتماد على الوقائع والمستندات، وليس الانطباعات الشخصية.

حقيقة إعفاء مدير مدرسة برقطا الإعدادية

وفيما يتعلق بالجدل المثار بشأن قرار إعفاء مدير مدرسة برقطا الإعدادية من منصبه، حسم محافظ القليوبية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القرار لم يكن بسبب ارتدائه الجلباب.

وأوضح أن القرار جاء على خلفية ما تم رصده خلال الجولة الميدانية من سوء حالة المدرسة، إلى جانب عدم التعامل مع المشكلات الموجودة بها بالشكل المطلوب.

حافظ القليوبية يكشف حقيقة إنفاق مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير وإعفاء مدير مدرسة برقطا

وأشار المحافظ إلى أنه كان يتعين على مدير المدرسة، في ظل وجود مشكلات واحتياجات واضحة، التحرك ومخاطبة الجهات المختصة لطلب الدعم والعمل على معالجة أوجه القصور، إلا أن تقييم الجولة أظهر عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتعامل مع الوضع القائم.

وأكد أن ارتداء الجلباب لا يمثل معيارًا للحكم على أداء أي مسؤول، وأن تقييم المسؤولين يتم بناءً على مدى الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، وقدرتهم على إدارة المنشأة والتعامل مع المشكلات، خاصة في المدارس التي تستقبل الطلاب وتحتاج إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

4 مدارس في جولة مفاجئة

وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس المحافظة، للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تفقد المباني والفصول ودورات المياه والمرافق، إلى جانب أعمال النظافة والصيانة.

وأوضح المحافظ أن الجولة شملت 4 مدارس، ولم تكن جميعها في المستوى نفسه، حيث تبين أن حالة إحدى المدارس كانت جيدة، بينما ظهرت مدرسة أخرى بحالة ممتازة، في حين تم رصد عدد من الملاحظات والاحتياجات داخل مدارس أخرى.

ووجه المحافظ بسرعة التعامل مع الملاحظات التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور، بما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أن الهدف من الجولات الميدانية هو الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المدارس على أرض الواقع، بعيدًا عن التقارير المكتبية، والتأكد من توافر عناصر السلامة والنظافة وكفاءة المرافق والبنية الأساسية، مع سرعة التدخل في حالة وجود أي مشكلات تحتاج إلى معالجة.