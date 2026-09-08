بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا

أعلنت بريطانيا تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني، نحو 135 مليون دولار، لدعم الدفاع الجوي الأوكراني، بما يشمل صواريخ لمنظومات "باتريوت".

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان رسمي أن حزمة المساعدات تشمل أيضا صواريخ اعتراضية وقذائف مدفعية من العيار الكبير وطائرات مسيرة، ومن المقرر أن تسلم لندن كييف خلال الأشهر المقبلة عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للمدافع بعيدة المدى.

وأشارت إلى أن هذه الإمدادات تتم في إطار برنامج PURL، الذي يمول من خلاله حلفاء أوكرانيا شراء معدات عسكرية أمريكية لصالح كييف.

وأكدت وزارة الدفاع أن لندن لا تزال ملتزمة بتسليم أوكرانيا 120 ألف طائرة مسيرة خلال العام الجاري، مضيفة أن 25 ألف مسيرة سلمت حتى الآن، على أن يرتفع هذا العدد مع اقتراب فصل الشتاء.

وتزود لندن كييف بطائرات مسيرة اعتراضية وطائرات مسيرة للاستطلاع، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية.