راحة من حيرة كل يوم الصبح .. أكلة سريعة وجاهزة للانش بوكس

تشعر الأمهات بالحيرة فى موسم المدارس بسبب اختيار وجبات اللانش بوكس حيث ترغب فى اختيار أكلات شهية ولكن لا تستغرق منها وقت كبير فى الصباح لذا تعد المخبوزات المعدة مسبقا فكرة رائعة للتخلص من هذه المشكلة.

نعرض لكم طريقة عمل فطائر الجبنة بالزعتر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

3 كوب دقيق

¼ كوب زيت

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء للعجن

الحشو:

زعتر جاف

جبنة بيضاء

زيت





طريقة عمل فطائر الجبنة بالزعتر



فى بولة كبيرة اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت والماء حتى الحصول على عجينة متجانسة وغطيها وتترك حتى تتخمر

تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة

احشى العجينة الزعتر والجبنة والزيت أو خليط الزعتر فقط وشكليها كما تحبي ويمكن ورود لجذب الأطفال لتناولها.

ضعي فطائر الجبنة بالزعتر في صينية في الفرن وانتظرى حتى تمام النضج واحفظيها لحين الاستخدام.

