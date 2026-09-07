مستوطنون إسرائيليون يشعلون النار في سيارات فلسطينيين قرب نابلس

أفاد فلسطينيون بأن مستوطنين إسرائيليين أقدموا، اليوم، على إشعال النار في عدد من السيارات بقرية برقة، شمال غرب نابلس، في الضفة الغربية.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الاعتداء في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدًا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشارت إفادات محلية إلى أن الاعتداء استهدف مركبات فلسطينية في القرية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، فيما لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الحوادث التي تشهدها قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، وسط استمرار التوتر وتصاعد الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين.