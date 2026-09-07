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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كابوس 7 أكتوبر يطارد تل أبيب.. 75% من الإسرائيليين يخشون تكرار الهجوم في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
ناصر السيد

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز القدس للشؤون الخارجية والأمن (JCFA) يوم الاثنين، أن غالبية الإسرائيليين يخشون أن ينطلق هجوم آخر على غرار هجمات 7 أكتوبر من الضفة الغربية.

وتشير النتائج إلى أن 77% من الإسرائيليين، بمن فيهم 86% من الإسرائيليين اليهود، يخشون أن تُقدم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على شن هجوم واسع النطاق على غرار ما فعلته حماس في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

كما كشفت الدراسة أن 75% من الإسرائيليين اليهود، من بين 67% من إجمالي الإسرائيليين، يعارضون إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه في حال رصدت إسرائيل خطة لشن هجوم مماثل لهجمات 7 أكتوبر، فقد وجّه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي باستهداف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في "حرب شاملة" على الإرهاب في الضفة الغربية.

قال كاتس: "إذا شنت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية والهيئات التابعة لها، أو علمنا يقيناً أنها على وشك شن هجوم إرهابي على غرار هجمات 7 أكتوبر ضد القوات والمستوطنات اليهودية، فقد أصدرنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب شاملة ضد كبار المسؤولين والآليات التابعة للسلطة الفلسطينية والهيئات التابعة لها، وضد جميع البنى التحتية الإرهابية في الضفة الغربية، بهدف هزيمتهم الكاملة في أسرع وقت ممكن".

ويأتي نشر هذه النتائج عقب تحذير "توجيه الأسلحة" الذي أصدره المجلس اليهودي للسلطة الحرة في 15 يوليو، عندما أشارت دراسة أجراها المقدم (احتياط) موريس هيرش إلى تعزيز القدرات العسكرية للسلطة الفلسطينية.

ووفقاً لنتائج هيرش، فقد ازداد حجم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بنسبة 133% عن العدد المسموح به بموجب اتفاقيات أوسلو، ليصل إجمالي قوامها إلى حوالي 70 ألف فرد، أي بزيادة قدرها 40 ألف فرد عن العدد المسموح به في الاتفاقية.

أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 50 ألف عنصر مسلح من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يتجاوزون العدد المسموح به بنحو 400%، وتشمل أسلحتهم قذائف آر بي جي وصواريخ محمولة على الكتف.

وحددت الدراسة أربعة مسارات محتملة، يبلغ طول كل منها حوالي 22 كيلومترًا، يمكن من خلالها للقوات الوصول إلى المدنيين الإسرائيليين في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

أُجري الاستطلاع بالتعاون بين مركز الدراسات المشتركة (JCFA) ومؤسسة لازار للأبحاث، وشمل عينة تمثيلية من 703 مستجيبين في الفترة ما بين 2 و4 سبتمبر.

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