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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تشن حربا شاملة في الضفة الغربية

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني
أ ش أ

 أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش اليوم الاثنين ، أن الحكومة الاسرائيلية تمارس أقصى أنواع العنف والعدوان وتشن حربا شاملة في الضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال الهباش ـ في تصريح خاص لقناة ( القاهرة ) الاخبارية ـ إنه لا يمكن فصل العدوان في قطاع غزة عما يحدث في الضفة الغربية،لان هناك حرب إبادة شاملة تمارس بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن التصريحات العدوانية الاسرائيلية ستزيد خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية .

وأكد أن الشعب الفلسطيني لا ترهبه اي تهديدات تطلق على لسان مسؤولي إسرائيل، مشددا على أن الشعب سيظل يدافع عن ارضه بكل ما أوتى من قوة وإمكانات حتى تحقيق هدفه المشروع المتمثل في إقامة دولة مستقلة.

وشدد على أن إسرائيل ليس أمامها سوى حل واحد للعيش بأمن وسلام وهو التسليم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن لغة التهديدات لا تجدى نفعا مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن قوات الاحتلال مارست كل انواع العدوان والعنف حتى على السلطة الفلسطينية عبر حجز الاموال أو الاستيطان المستشري وتقطيع أوصال الضفة، لافتا إلى أن الاحتلال أنشأ أكثر من 1000 حاجز في الضفة الغربية.

مستشار الرئيس الفلسطيني الحكومة الاسرائيلية تمارس ع العنف والعدوان

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