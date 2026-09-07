مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026، الذي نفذ على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات من الجانبين.

وتضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتنسيق بشأن أسلوب تنفيذ المهام المشتركة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين العديد من الطلعات الجوية، للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية، وفقًا لأحدث أساليب القتال الجوي الحديث، فضلًا عن التدريب على عمليات التزود بالوقود في الجو.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة، ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين في إدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة واقتدار.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين.



