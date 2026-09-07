ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا

تتواصل اليوم الإثنين منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، وسط صراع قوي على صدارة جدول الترتيب.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة القناة مع طلائع الجيش، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع بترول أسيوط، ويواجه البنك الأهلي نظيره غزل المحلة، في حين يلعب السويس بتروجت أمام المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة على النحو التالي: