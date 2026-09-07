جدول مزدحم للفارس الأبيض.. جدول مباريات الزمالك في الفترة المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض عدد من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة في ظل تلاحم المنافسات المحلية والقارية حيث يطمح الفارس الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على البطولات التي يشارك فيها.

الزمالك يتفوق على إيه إس بورت الجيبوتي

في منافسات دوري أبطال أفريقيا كان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول للبطولة.

ونجح محمد شحاتة في وضع الزمالك بالمقدمة مبكرا بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف الأنجولي شيكو بانزا الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينهي الفريق الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، تمكن مهدي حسين محبي من تقليص الفارق لصالح إيه إس بورت بعدما سجل هدف فريقه في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

مواجهات الزمالك بالدوري المصري

يفتتح الزمالك مبارياته المقبلة بمواجهة أبو قير للأسمدة غدا في تمام الساعة الثامنة مساء في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط قبل الانتقال إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الزمالك إلى منافسات الدوري المصري بمواجهة غزل المحلة يوم 16 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء حيث يتطلع الفريق إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة مشواره بقوة في البطولة خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة في سباق المنافسة على قمة جدول الترتيب.

موعد مباراة القمة أمام الأهلي

ويخوض الفارس الأبيض واحدة من أبرز مبارياته في الموسم عندما يلتقي غريمه التقليدي الأهلي يوم 11 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء وسط حالة من الترقب الجماهيري والإعلامي لهذه القمة التي تحظى دائمًا باهتمام كبير.

وتتواصل مباريات الزمالك خلال شهر أكتوبر، حيث يحل الفريق ضيفًا على بترول أسيوط يوم 20 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءً، قبل أن يستضيف المقاولون العرب يوم 28 أكتوبر في الثامنة مساء.

ضغط المباريات يفرض تحديات جديدة

وتضع هذه المواجهات الجهاز الفني للزمالك أمام اختبار مهم في ظل تلاحم المباريات المحلية والقارية وهو ما يتطلب الحفاظ على جاهزية اللاعبين والتعامل بصورة جيدة مع ضغط اللقاءات إلى جانب تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف البطولات.

ويأمل الزمالك في استغلال المرحلة المقبلة بأفضل صورة ممكنة من خلال تحقيق الانتصارات وحصد أكبر عدد من النقاط بالتزامن مع مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن نتائج هذه المواجهات قد يكون لها تأثير كبير على شكل موسم الفريق وموقفه من المنافسة على البطولات.