مش لازم أولادنا يدفعوا الثمن.. أسما شريف منير مع ابنتها وطليقها وزوجها في أول يوم دراسي

شاركت الفنانة أسما شريف منير مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها برفقة طليقها وزوجها وابنتها، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وظهرت أسما رفقة زوجها وطليقها وابنتها من أول يوم دراسى للعام الجديد وكتبت قائلة:"مكن العلاقة تنتهى لكن الإحترام موجود..مش لازم اولادنا يدفعوا تمن الطلاق".

وتألقت أسما شريف منير، بإطلالة محتشمة تتماشى مع الحجاب .

وكشفت أسما أن فترة ابتعادها عن السوشيال ميديا منحتها فرصة لإعادة النظر في حياتها وطريقة ظهورها أمام الجمهور، موضحة أنها استطاعت خلال هذه الفترة اكتشاف ما ترغب في تقديمه بعيدًا عن كونها صانعة محتوى.

واستعانت أسما بتجربتها في تعلم الرسم بالزيت لتوضيح وجهة نظرها، قائلة: «لما كنت بتعلم الرسم بالزيت، اتعلمت إن ساعات لازم أبعد عن الصورة علشان أعرف أشوفها صح. طول ما أنا قريبة منها أوي، مش ببقى شايفة الصورة كاملة، وده تقريبًا اللي حصل معايا مع السوشيال ميديا».

وأضافت: «بعدت عنها فترة وأنا ببني عالم تاني بعيد عن كوني Content Creator، والمسافة دي خلتني أتفرج وأفهم أنا فعلًا عايزة أقدم إيه»، مشيرة إلى أنها لاحظت خلال ابتعادها حالة مستمرة من المقارنة والتقليد والسعي وراء كل ما هو جديد.