مش سهلة.. أسما شريف منير تكشف معاناتها في رحلة التقرب إلى الله

أكدت أسما شريف منير عن صعوبة المرحلة الحالية، كاشفة عما يشهده الزمن من فتن وتصرفات غريبة جعلت مجاهدة النفس أمرًا أكثر تعقيدًا.

وكتبت أسما فى منشور عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»: «رحلة طلب العلم مش سهلة، خصوصًا فى زمن زى اللى إحنا فيه، زمن اختلط فيه الحق بالباطل، وبقى فيه كلام دخيل على الإسلام بيتقال بثقة، وكلام يبان عادى جدًا لكنه ممكن يفتح أبواب ضلال كبيرة، عشان كده المرجع الحقيقى لازم يفضل دائمًا: القرآن والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح، لأن من غير ده الإنسان ممكن يتوه وسط كثرة الآراء والكلام اللى عليه إضافات واجتهادات مش من الدين».

وأضافت: «إحنا فعلاً فى زمن الفتن فيه رهيبة، بقى الغلط يتسمى حرية وانفتاح، وبقى القرب من ربنا عند ناس كتير يتفهم إنه تشدد أو تطرف، الموازين اتقلبت، والحق بقى غريب، والتمسك بيه محتاج مجاهدة وصبر وثبات».

تابعت: «أنا فعلاً فى رحلة صعبة، وكل ما الواحد بيحاول يطهر نفسه ويظبط حياته وينظف قلبه ويقرب من ربنا، بيحس إنه غريب وسط ناس كتير حواليه. ودى من أصعب الحاجات، إنك تجاهد نفسك، وتجاهد هواك، وتجاهد الشيطان اللى بيجيلك من كل اتجاه علشان يوقفك أو يبوظلك اللى بتبنيه. لكن لما الإنسان يصدق مع ربنا فى طلب الهداية، ربنا بيكرمه ويفتح له ويبصره ويحفظه».