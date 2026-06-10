شاهد.. دنيا سمير غانم تبكي في احتفالية تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف

تأثرت الفنانة دنيا سمير غانم، خلال تجديد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة يونيسف مصر، في حديقة الفسطاط اليوم الأربعاء.

ولم تتمالك دنيا سمير غانم، أعصابها وانهمرت في البكاء بعد عرض مقطع فيديو عن والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك قبيل بدء الاحتفالية.

شهدت احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر، حضور ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وكذلك حضور ابنتي دنيا، وشقيقتها إيمي، وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.