خالد العيسى يُعلن استقالته من رئاسة الأهلي السعودي

أعلن الدكتور خالد العيسى استقالته رسميًا من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، منهياً رحلة إدارية استمرت ثلاثة أعوام شهدت العديد من المحطات المهمة والإنجازات التي أعادت الفريق إلى منصات التتويج على المستويين المحلي والقاري.

تولى خالد العيسى رئاسة الأهلي السعودي في صيف عام 2023، في مرحلة كانت تتطلب الكثير من العمل لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار القارة الآسيوية.. وخلال فترة رئاسته، نجح النادي في تحقيق طفرة كبيرة على الصعيد الفني والإداري، كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في مناسبتين متتاليتين، وهو إنجاز تاريخي عزز من مكانة الأهلي على الساحة القارية.

ولم تتوقف النجاحات عند البطولات الآسيوية، إذ أضاف الأهلي أيضًا لقب كأس السوبر السعودي إلى خزائنه، ليؤكد الفريق قدرته على المنافسة بقوة في مختلف البطولات.

ونشر خالد العيسى بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أعلن خلاله قراره بالرحيل عن رئاسة النادي، معربًا عن فخره بما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد «العيسى» أن فترة رئاسته كانت مليئة بالتحديات، لكنها شهدت كذلك العديد من الإنجازات التي ستظل جزءًا من تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن الفوز ببطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي يمثل أبرز المحطات في مسيرته الإدارية مع الأهلي.

ووجّه رئيس الأهلي المستقيل رسالة تقدير وامتنان إلى جماهير النادي، مؤكدًا أن دعمهم وثقتهم كانا الدافع الأكبر لتحقيق النجاحات، ومشددًا على أن مسيرة النادي ستظل أكبر من أي شخص، وأن الأهلي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصلة حصد البطولات خلال السنوات المقبلة.

واختتم خالد العيسى رسالته بالتأكيد على اعتزازه بخدمة الأهلي طوال فترة رئاسته، متمنيًا التوفيق للإدارة المقبلة في استكمال مسيرة النجاح، ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة النادي بين كبار الأندية في السعودية وآسيا.



