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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسيل تغادر مستشفى أهل مصر بعد رحلة علاج طويلة.. وطلب بسيط يختتم قصتها المؤثرة

هبة السويدي
هبة السويدي
يارا أمين

نشرت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، مقطع فيديو مؤثر عبر صفحتها على فيسبوك، وثّقت فيه لحظة احتفال الطفلة “أسيل” بخروجها من المستشفى بعد رحلة علاج طويلة وصعبة.

وظهرت الطفلة وهي تقوم بتجهيز نفسها بالروج والمانيكير باللون الوردي، بناءً على طلبها، احتفالًا بانتهاء فترة علاجها وشفائها من إصابات الحروق التي تعرضت لها.

وقالت هبة السويدي في تعليقها: “أسيل حبيبتي خارجة بكرة من مستشفى أهل مصر، وكانت عاوزه روج ومانيكير لون بمبى علشان تحتفل بخروجها.. وبعد رحلة صعبة أوي من العلاج والعمليات والرعاية المركزة ربنا كتب لها عمر جديد”.

وأضافت أن أسيل ستغادر المستشفى بعد تحسن حالتها، مشيرة إلى أن وجودها كان مؤثرًا للغاية داخل المستشفى، وأن الجميع سيفتقدها بعد تعافيها.

وكشفت أن الطفلة تعرضت لحادث أثناء فرح، حيث اشتعلت النيران في فستانها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة، مؤكدة أن الحادث كان صعبًا لكن تم إنقاذ حياتها بفضل الرعاية الطبية

الدكتورة هبة السويدي هبة السويدي مستشفى أهل مصر مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق فيسبوك

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