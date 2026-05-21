القومي للمرأة يهنئ الدكتورة هبة السويدي بتكريمها الدولي من منظمة الصحة العالمية

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة هبة السويدي، بمناسبة تكريمها من منظمة الصحة العالمية ومنحها جائزة المدير العام، تقديرًا لمسيرتها الإنسانية وجهودها البارزة في دعم ورعاية مرضى الحروق.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التكريم الدولي يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة المصرية، وقدرتها على تحقيق إنجازات ملهمة في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الإنساني والطبي، مشيدةً بما تقدمه الدكتورة هبة السويدي من نموذج مشرف للعطاء والعمل المجتمعي.

وأضافت رئيسة المجلس أن النجاحات المتواصلة التي تحققها المرأة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي تؤكد دورها المحوري كشريك أساسي في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن جهود الدكتورة هبة السويدي المخلصة في رعاية مرضى الحروق تمثل رسالة إنسانية ملهمة تستحق كل التقدير والفخر.