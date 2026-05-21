بملابس جريئة.. زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بأمريكا

شارك المطرب محمود العسيلي ، جمهوره ص عبر حسابه الرسمى على إنستجرام ، رفقة زوجته السعودية نوف قمصاني خلال إجازة فى امريكا.

من هي عروس محمود العسيلي نوف قمصاني؟

احتفل محمود العسيلي بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني الشابة نوف قمصاني، وأقيم حفل الزفاف وسط أجواء دافئة ومؤثرة.

واختار محمود العسيلي، أن يشارك هذه اللحظة الخاصة مع الأصدقاء، وأقيم حفل الزفاف الرابع في حياة العسيلي بأحد فنادق القاهرة.

وتدعي عروس محمود العسيلي، نوف قمصاني، وهي الفتاة التي أسرت قلوب الجمهور بظهورها المميز في أغنية "حبيبي أنت هنا في الساحل"، حيث جمعت بين الجمال والسحر، لتكون اليوم شريكة حياة المطرب محمود العسيلي.

وزوجة محمود العسيلي نوف قمصاني، هي فتاة من أصل سعودي، و

ظهرت معه في كليبه الأخير "، الذي طُرح في يوليو الماضي.

ونشرت نوف قمصاني لقطات مميزة من حفل زفافها على الفنان محمود العسيلي عبر حسابها على "إنستجرام"، لتشارك فرحتها مع متابعيها، حيث تألقت بأجواء احتفالية مليئة بالحب والسعادة.

وعلقت نوف على الصور التي نشرتها: حب عمري كله.

