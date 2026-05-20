تجديد اعتماد كليتي الصيدلة للبنين بالقاهرة والشريعة والقانون بدمنهور من هيئة ضمان الجودة

قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والأمين العام للجامعة، بالتهنئة إلى كليتي الصيدلة للبنين بالقاهرة برئاسة الدكتور ميمي حجازي، عميد الكلية، ولوكيليها الدكتور هاني عمري، والدكتور عبد السلام إبراهيم.

جامعة الأزهر تهنئ كليتي الصيدلة للبنين بالقاهرة والشريعة والقانون بدمنهور بحصولهما على شهادة ضمان الجودة

كما هنأت جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بدمنهور برئاسة الدكتور محمد عبد الله مغازي، عميد الكلية، ولوكيليها الدكتور طه الرشيدي، والدكتور محمد علي عكاز؛ لحصول الكُليتين على شهادة تجديد الاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، الشكر إلى منسوبي الكُليتين وإلى وحدَتي ضمان الجودة فيهما، وإلى كل من أسهم في حصول الكُليتين على شهادة تجديد الاعتماد.

وأكد سلامة داود، على حرص جامعة الأزهر على تعزيز جودة التعليم، وتفعيل الدور المجتمعي للكليات، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويخدم رسالة الأزهر العلمية والدعوية.

الشيخ أيمن عبدالغني: اعتماد ١٦٤ معهدًا يعكس نجاح خطة تطوير التعليم الأزهري

يذكر أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قد اعتمدت ١٦٤ معهدًا أزهريًّا من أصل ١٦٥ معهدًا تقدمت للحصول على الاعتماد، في إنجاز جديد يعكس نجاح جهود الأزهر الشريف في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تطبيق معايير الجودة الشاملة، وتحسين البيئة التعليمية، والاهتمام بالتدريب الدوري للمعلمين، ورفع كفاءة الأبنية الإدارات التعليمية؛ بما يحقق مخرجات تعليمية متميزة تواكب متطلبات العصر وتحافظ على الهوية الأزهرية الوسطية.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أن اعتماد هذا العدد الكبير من المعاهد يُعد مؤشرًا واضحًا على التطور الملحوظ الذي يشهده التعليم الأزهري في مختلف المحافظات، ويعكس حجم الجهد المبذول من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، كما يؤكد قدرة المعاهد الأزهرية على تحقيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وأوضح الشيخ « عبد الغني» أن الأزهر الشريف يضع ملف الجودة والاعتماد ضمن أولوياته؛ لما له من دور مهم في تطوير التعليم وبناء شخصية الطالب الأزهري، مشيرًا إلى أن الأزهر مستمر في دعم المعاهد فنيًّا وتدريبيًّا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، موجهًا الشكر لجميع القائمين على هذا الإنجاز من قيادات ومعلمين وإداريين بالمناطق والمعاهد الأزهرية.