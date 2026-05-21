عفت نصار: بكيت بسبب جمهور الزمالك.. والدوري أعاد هيبة النادي من جديد

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، فخره الشديد بجماهير الزمالك بعد دعمها للفريق رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن بطولة الدوري فتحت آفاقًا جديدة للنادي.

فوز الزمالك بالدوري

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: “لأول مرة في تاريخي أبكي وأصفق للجمهور، بعدما ظل يهتف للاعبين اسمًا اسمًا رغم خسارة الزمالك”.

وأضاف: “كنت سعيدًا وفخورًا جدًا بالزمالك، لدرجة أنني كنت أضرب المدرجات من شدة الحماس والانفعال”.

وتابع: “مبروك لنادي الزمالك، ومن اليوم نقول إن الزمالك عاد ليكون واجهة العمل والنجاح في مصر”.

وأشار إلى أهمية التتويج بالدوري، قائلًا: “البطولة تفتح آفاقًا كبيرة للنادي، ولو كنا خسرنا المباراة كان المستقبل سيصبح مظلمًا”.

وواصل: “نحن جميعًا تحت أمر الزمالك، ومجلس الإدارة يجب أن يعيد ترتيب الأمور، لأن هناك سبعة لاعبين يحتاجون إلى الرحيل عن الفريق”.

وأضاف: “كنت غاضبًا من معتمد جمال بعد مباراة اتحاد العاصمة، لكنني قلت له إنني أتمنى أن يحقق إنجازًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة”.

وأشاد نصار بالجهاز الفني، قائلًا: “المدرب بيزيرو حقق إنجازًا كبيرًا مع الزمالك”.

وتحدث عن رحيل أحمد سيد زيزو، قائلًا: “كنت حزينًا جدًا بسبب رحيل زيزو عن الزمالك، لكن الله عوض الفريق بثلاثة أو أربعة لاعبين في مراكز مختلفة”.

وأكد أن الروح القتالية كانت كلمة السر، مضيفًا: “روح اللاعب داخل الملعب تصنع الفارق دائمًا”.

واختتم تصريحاته بالدفاع عن عبد الله السعيد، قائلًا: “هناك أشخاص كثيرون ينتقدون عبد الله السعيد، لكنه قيمة كبيرة جدًا لنادي الزمالك”.