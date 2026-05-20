الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة: مصر تؤسّس شبكة وطنية للسكتة الدماغية لضمان رعاية دقيقة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في جلسة رفيعة المستوى  حول الحد من عبء السكتات الدماغية وتعزيز جاهزية النظم الصحية تحت شعار «من القرار إلى التنفيذ»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف.

ورحب الوزير بالحضور من الوزراء والسفراء وممثلي الدول الأعضاء وشركاء التحالف العالمي للعمل من أجل السكتات الدماغية، مؤكدًا أن الجلسة تأتي تحت شعار «السكتة الدماغية لا تنتظر»، الذي يعكس واجبًا أخلاقيًا وإكلينيكيًا يتطلب تحركًا عالميًا عاجلاً.


ثاني أسباب الوفاة وثالث أسباب الإعاقة عالميًا

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار البيانات العالمية، مشيرًا إلى أن السكتة الدماغية ثاني أسباب الوفاة وثالث أسباب الإعاقة عالميًا، مع زيادة بنسبة 70% في معدلات الإصابة بالدول النامية، حيث تتحمل 87% من الوفيات الناتجة عنها.

وأبرز الوزير الدور القيادي لمصر في إصدار قرار تاريخي بشأن السكتات الدماغية، والذي تم اعتماده من المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في فبراير 2026، ويُنتظر اعتماده النهائي خلال الجمعية الحالية.

وأعلن الوزير عن إنشاء الشبكة الوطنية للسكتات الدماغية في مصر بنموذج «المركز والمحاور» (Hub-and-Spoke)، الذي يربط هيئة الإسعاف وفرق طب الأعصاب وأقسام الأشعة، مع الاستفادة من تقنيات «السكتة عن بعد» والذكاء الاصطناعي لضمان حصول كل مريض — حتى في أقصى المناطق النائية — على رعاية فائقة الدقة في الوقت المناسب.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بدعوة المجتمع الدولي للانتقال من تبني القرار إلى تنفيذه على أرض الواقع، قائلًا: «في رعاية السكتات الدماغية، الوقت يعني الدماغ… كل دقيقة تمر دون علاج يموت فيها حوالي 1.9 مليون خلية دماغية، لذا فإن السرعة في الاستجابة هي التي تحدد مصير المريض بين التعافي الكامل أو الإعاقة الدائمة».

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

المستشار محمد السعيد الشربيني

1 أغسطس.. الحكم على 6 متهمين بالانضمام لـ«خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني

15 أغسطس.. فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في المرج

المستشار محمد السعيد الشربيني

المرافعة تؤجل محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في 6 أكتوبر لجلسة 15 أغسطس

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

تمنع تحويل الأورام لسرطان وتقهر أشهر الأمراض.. اكتشف فوائد فاكهة خارقة

موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

