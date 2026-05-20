من بطولة يسرا.. صناع فيلم «بنات فاتن» يحتفلون بانتهاء التصوير وسط أجواء مبهجة

احتفل صناع فيلم «بنات فاتن» بطولة الفنانة يسرا بانتهاء تصوير مشاهد العمل الأخيرة، وذلك في أجواء من البهجة جمعت أبطال الفيلم.



وشهد الاحتفال حضور أبطال العمل، والتقاط عدد من الصور التذكارية التي عكست حالة السعادة بين فريق الفيلم.

وحضر الاحتفال كل من يسرا، وهدى المفتي، وباسم سمرة، ومصطفى شحاتة، وإسلام مبارك، وبسمة نبيل، إلى جانب المخرج محمد نادر والمنتج علي بني حمد ومدير التصوير بيشوي روزفلت، وعدد من صناع العمل، احتفالًا بانتهاء التصوير رسميًا.

أبطال مسلسل بنات فاتن

كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الأحداث.

العمل من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج علي بني حمد «سينيتوبيا Cinetopia Films»، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، وإخراج محمد نادر، ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.

أحداث فيلم «بنات فاتن»

وتدور أحداث فيلم «بنات فاتن» حول قصة حب بين فتاة وشاب نوبي أسمر، تتحول مع الوقت إلى لغز مثير يجرهما إلى عالم من الأسرار والخبايا، عمل سينمائي جديد يمزج بين الرومانسية والتشويق في خطوة مختلفة نحو دراما تكشف وجوهًا مخفية من العلاقات الحقائق.